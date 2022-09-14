Казахстан нужно ставить в пример миру – англиканский священник

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий привлекает внимание всего мира. В Великобритании религиозные деятели и наши соплеменники следят за встречей духовных лидеров через СМИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Свое мнение по поводу масштабного мероприятия высказал Ричард Уильям Брайант Аткинсон, который руководит англиканской церковью в округах Бедфордшир и Лютон. Представитель христианской религии несколько раз приезжал в нашу страну, принимал активное участие в Съездах лидеров мировых и традиционных религий. По его словам, нынешний Съезд также внесет особый вклад в сохранение мира и укрепление межцивилизационного диалога.

«За последние девять лет, когда я был в Казахстане, меня удивляла одна вещь: различные этнические группы живут вместе и превратились в единый народ. Это очень важный месседж для других народов. Анализируя такой опыт, считаю, что нам многому можно поучиться друг у друга. Казахстан, в котором в согласии и дружбе живут представители 140 этносов и 46 религиозных общин, следует ставить в пример другим государствам», – сказал он.

Мыслями по поводу Съезда лидеров мировых и традиционных религий поделился и наш соплеменник Исмаил Кесижи. Он потомок казахов, в трудные времена ушедших с Алтая в Турцию. В Великобритании он оказался в 70-е годы прошлого века в качестве трудового мигранта. С тех пор здесь выросло уже два-три поколения наших соплеменников. Хотя они и находятся далеко от Казахстана, всегда интересуются новостями из нашей страны.

«Казахи тоскуют по земле предков. Постоянно читают новости с родины. К сожалению, в ХХI веке идут войны. Должна быть цель остановить это все. Это очень хорошо – собрать религиозных лидеров, чтобы они пришли к общему компромиссу», – сказал представитель казахской диаспоры в Великобритании Исмаил Кесижи.

В Великобритании 60% населения исповедуют христианство, 26% - атеисты. Кроме того, широко распространены Ислам, индуизм, сикхизм. Несмотря на культурные и цивилизационные различия, все находят общий язык, сотрудничают друг с другом. Местная общественность надеется, что Съезд лидеров религий в столице будет способствовать улучшению ситуации.

Сегодня в столичном Дворце независимости начал свою работу VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. На Съезде выступил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.



