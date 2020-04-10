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    Казахстан не планировал и не запрещал экспорт капусты – срочное заявление Минсельхоза

    10 Апреля 2020, 14:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Запрет на экспорт капусты как в дальнее, так и в ближнее зарубежье не планировался и не вводился.Об этом говорится в срочном заявлении Министерства сельского хозяйства РК, передает МИА «Казинформ».

    «В связи с тем, что некоторые казахстанские фермеры не ознакомились с информацией из официальных источников либо неправильно ее поняли, а также в связи с дальнейшим распространением в соцсетях неверной, а порой и преднамеренно ложной информации, Министерство сельского хозяйства РК вынуждено вновь заявить: запрет на экспорт капусты, как в дальнее, так и в ближнее зарубежье, не планировался и не вводился. Это значит, что экспорт капусты разрешен, в том числе и на территорию Российской Федерации», - подчеркивают в ведомстве.

    Однако, как отмечают в Минсельхозе, в связи с введением чрезвычайного положения в Республике Казахстан в марте текущего года Главой государства было поручено не допустить нехватки социально значимых товаров и в приоритетном порядке обеспечить их неснижаемый запас для бесперебойного снабжения населения достаточным объемом продовольствия.

    Поэтому Министерством сельского хозяйства РК было введено регулирование экспорта некоторых продтоваров. В их число вошли капуста кочанная, капуста цветная, капуста листовая, кольраби и другие аналогичные съедобные овощи из рода Brassica.

    «Во избежание дальнейшего распространения неверной информации МСХ РК подчеркивает: экспорт капусты за границу разрешен по квотам. Все соответствующие объявления и документы находятся в свободном доступе на официальной странице ведомства», - сообщили в министерстве.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минсельхоз Сельское хозяйство
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