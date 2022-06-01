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    Казахстан не ограничивает деятельность российских и белорусских грузоперевозчиков – МИИР РК

    1 Июня 2022, 02:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Требование о запрете «перецепки» не будет действовать в отношении белорусских и российских перевозчиков до начала следующего года. Такое решение озвучили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК. Ввоз в Казахстан грузов из третьих стран с использованием «перецепки» был под запретом с 2017 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Как отметили в МИИР РК, в соответствии с мировой практикой в сфере международных автомобильных перевозок, в целях защиты интересов национальных автоперевозчиков внутренним законодательством вводятся ограничения по перевозкам в/из третьих стран, в том числе на «перецепку». В Казахстане данные требования введены в 2017 году приказом Министерства по инвестициям и развитию «Об утверждении правил применения разрешительной системы автомобильных перевозок в Республике Казахстан в международном сообщении».

    За нарушение данных требований в РК предусмотрен административный штраф в размере 200 МРП (на водителей АТС) и 500 МРП (на юридических лиц). При этом, требования, запрещающие «перецепку», в равной степени распространяются как на иностранных, так и на казахстанских перевозчиков.

    Аналогичные требования в Российской Федерации были установлены приказом министра транспорта РФ от 14 октября 2015 года № 301 и в последующем новом приказе Минтранса РФ от 28 июля 2020 года № 259 «Об утверждении Особенностей выполнения международной автомобильной перевозки грузов третьих государств». Штраф за нарушение данной нормы в РФ составляет 150 000 рублей.

    В МИИР РК подчеркнули, что «недавно, в связи с текущей геополитической ситуацией, российские и белорусские уполномоченные органы без уведомления казахстанской стороны приостановили действие требований о запрете «перецепки» до 1 января 2023 года».

    В этой связи требование о запрете «перецепки» в Казахстане продолжает действовать.

    «После обсуждения сообщения о приостановлении действия требований о запрете «перецепки», которое состоялось в ходе встречи глав правительств Казахстана и РФ 30 мая т.г., казахстанской стороной проявлено понимание и в качестве доброй воли предложено эффективное решение сложившейся ситуации. Требование о запрете «перецепки» не будет действовать в отношении белорусских и российских перевозчиков так же, до начала следующего года», - пояснили в Мининдустрии.

    В настоящее время компетентными государственными органами и организациями Казахстана и РФ проводятся соответствующие консультации, по результатам которых будут приняты взаимоприемлемые решения.

    «Законодательством Республики Казахстан не ограничивается возможность осуществления перегрузки при международных автомобильных перевозках в/из третьих стран. Для этих целей необходимо получение специального разрешительного документа», - отметили в ведомстве.

    В целом, на сегодняшний день в Республике Казахстан зарегистрировано порядка 40 компаний с общим парком транспортных средств в 3 тыс. единиц, которые обеспечивают перевозку грузов из Казахстана в европейские страны.


    Фото: gov.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Транспорт Беларусь Россия МИИР РК
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