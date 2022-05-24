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    Казахстан не блокировал средства клиентов в дочерних российских банках

    24 Мая 2022, 10:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка заявило, что никаких мер по заморозке средств клиентов в дочерних российских банках не принимало и не правомочно принимать, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу финансового регулятора.

    Это заявление прозвучало в ответ на распространяемую информацию о блокировке средств казахстанцев в дочерних российских банках.

    По информации, полученной Агентством от дочерних российских банков (АО Сбербанк Казахстана, Альфа-Банк Казахстана и Банк ВТБ Казахстан), иностранными банками заблокированы средства самих банков на корреспондентских счетах в иностранных банках-корреспондентах в иностранной валюте.

    Остатки замороженных средств дочерних российских банков в иностранных банках-корреспондентах составляют 9,2 млрд тенге, из которых 2,7 млрд тенге – средства Сбербанка Казахстана, 6,2 млрд тенге – средства Альфа-Банка Казахстана и 0,3 млрд тенге – средства Банка ВТБ Казахстана.

    Кроме того, иностранными банками-корреспондентами также заблокированы платежные операции клиентов Сбербанка Казахстана на сумму 2,9 млрд тенге и Альфа-Банка Казахстана на сумму 3,9 млрд тенге. В настоящее время банками оказывается содействие клиентам в возврате их средств путем переговоров с банками-контрагентами и подготовке соответствующих обращений.

    Со своей стороны, Агентство совместно с банками будет отслеживать ситуацию с возвратом заблокированных средств клиентов дочерних российских банков.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Банки Экономика Россия
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