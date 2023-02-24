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    Казахстан настроен на укрепление взаимовыгодного сотрудничества с Финляндией

    24 Февраля 2023, 14:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов провел встречу с министром внешней торговли и содействия международному развитию Финляндии Вилле Скиннари, прибывшим в Астану с рабочим визитом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    Стороны обсудили широкий круг вопросов в сферах торговли, привлечения инвестиций, транспорта и логистики, сельского хозяйства, цифровизации, образования, низкоуглеродного развития и др.

    Премьер-Министр отметил, что Казахстан видит в лице Финляндии одного из ключевых партнеров в регионе Северной Европы и международных организациях. В этой связи Правительство настроено на углубление и укрепление взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям.

    «Мы видим большие возможности по наращиванию инвестиционного сотрудничества и увеличению объемов взаимной торговли. Важная роль в этом отводится нашей Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая в том числе является эффективной платформой для диалога между бизнес-кругами двух стран», - сказал Алихан Смаилов.

    В этом контексте Премьер-Министр приветствовал открытие нового визового центра при Посольстве Финляндии в Астане, а также планы по проведению круглого стола с участием казахстанских и финских компаний.

    В свою очередь Вилле Скиннари обозначил заинтересованность Финляндии в продвижении климатических инициатив, развитии возобновляемой энергетики и перспективных логистических коридоров из Азии в Европу, в первую очередь Транскаспийского международного транспортного маршрута.

    Кроме того, министр отметил повышение интереса финского бизнеса к казахстанскому рынку, а также высокий потенциал по укреплению отраслевого сотрудничества, в частности, в сферах цифровизации и образования.

    По итогам встречи стороны подтвердили готовность продолжать активную совместную работу для расширения казахстанско-финского партнерства.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Правительство РК Премьер-министр РК Экономика Сотрудничество Алихан Смаилов Финляндия
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