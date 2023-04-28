Казахстан нашел первую партию запасов сланцевой нефти

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанская компания «САУТС-ОЙЛ» первой в стране начала исследования по добыче сланцевой нефти на территории южного Казахстана и в этом году впервые поставила запасы на государственный баланс. Разведка и добыча полезных ископаемых производится с использованием новых технологий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сланцевая нефть – будущее Казахстана

«Мы выявили возможность добычи сланцевой нефти на территории Казахстана. После этого внесли определенные поправки в законодательство и подзаконные акты, и в этом году поставили первые запасы сланцевой нефти на госбаланс. На данный момент мы готовим проектные документы, получаем все необходимые разрешения для продолжения добычи сланцевой нефти на территории республики», - сообщил вице-президент компании по геологии и разработки месторождений Мухамед Рахимов-Шайхан в кулуарах научно-практической конференции о перспективах разведки и добычи нетрадиционных углеводородов в честь 20-летия «САУТС-ОЙЛ».

По его словам, в ближайшие 2-3 года планируется пробурить порядка 15 скважин по добыче сланцевой нефти и в долгосрочной перспективе (до 25 лет) – 100-150 скважин. Таким образом в компании надеются поддержать развитие Кызылординской области, где иссякают традиционные залежи. В настоящее время падение добычи нефти наблюдается в 1 млн тонн.

«Для области, и в целом для Казахстана, это не очень хороший показатель. В ближайшем будущем область может лишиться налогов и, возможно, эта ситуация приведет к потере рабочих мест нефтяников. Наша работа позволит сохранить рабочие места, сохранить уровень добычи и налогообложение для региона и в целом для республики. Стандартными методами мы не смогли бы добыть сланец, однако применив гидроразрыв, кислотную обработку пластов, мы впервые добились того, что получили нефть из сланца. Изучая всемирный рынок добычи сланца, мы видим, что данное направление приведет к хорошему трансферту новых технологий в Казахстан», - сказал он.



По оценкам международных экспертов, разведанные запасы сланцевого сырья на Земле значительно превышают запасы традиционных углеводородов, поэтому трудноизвлекаемые сланцевые углеводороды – это будущее нефтяной промышленности.

«Мы осваиваем горизонтальное бурение. Это трудоемкий труд, но он стоит того. Запасы сланцевой нефти в Казахстане огромные, за ними будущее развитие Кызылординской области и других регионов», - пояснил президент компании Серикжан Сейтжанов.

Первое в Казахстане производство бензина из угля

Всего за 20 лет компанией освоено более 10 млн тонн нефти, 750 млн кубов газа. В бюджет в виде налогов оплачено 227 млрд тенге. В компании работают 2,5 тысячи сотрудников. За два десятилетия компания выросла в крупный холдинг, куда входят несколько десятков компаний в сфере нефтедобычи, сервиса, образования и других сфер. До 2025 года планируется запустить 10 инвестиционных проектов на сумму 1,15 трлн тенге. Рабочие места получат около 8,5 тысяч человек. Из них шесть проектов в Туркестанской области, два в Шымкенте, один – в Жамбылской области, один – в Усть-Каменогорске. Везде будут применяются экологически чистые технологии. Ожидается, что за 10 лет в бюджет в качестве налогов будет перечислено около 600 млрд тенге.

Среди новых проектов – строительство первого в Казахстане углехимического завода по производству моторного топлива 5 класса и нефтехимических продуктов.

«Завод будет получать тот же самый бензин и дизтопливо, но только из угля. Такие заводы существуют в странах мира, богатых угольными месторождениями. Стоит отметить, что в мире все меньше добывается угля в связи с продвижением идей «зеленой» энергетики. Этот завод будет способствовать этому, потому что уголь не сжигается, а перерабатывается. Несмотря на распространение электрокаров, в ближайшем обозримом будущем, это как минимум 15-20 лет, мы еще будем использовать и бензин, и дизтопливо. Мы не перейдем на электромобили в один день, для этого тоже нужно время», - оценил возможности нового завода президент общества нефтяников, геологов Казахстана Балтабек Куандыков.

Социальная ответственность

«О том, что наша компания будет принимать активное участие в социальной жизни общества и брать на себя гуманитарные проекты, мы заявили 20 лет назад и все эти годы держали свое слово», - сказал Серикжан Сейтжанов.



Компания сотрудничает с Кызылординской и Туркестанской областями в сфере образования, культуры, спорта и благотворительности. В этом году был открыт общественно-благотворительный фонд.

«Большая благотворительная работа будет проходить в новой мечети, которую мы возводим в Шымкенте. Гуманизм и милосердие должны стать нормой жизни, и мы возлагаем на эту работу большие надежды. Мечеть станет духовным центром и объектом туризма для гостей города», - поделился Серикжан Сейтжанов.

Вместе с тем, компания создала образовательные подразделения. Так, в этом году планируется принять более 360 студентов, которые после получения образования будут работать в коллективе «САУТС-ОЙЛ».