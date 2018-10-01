Казахстан нашел баланс между обеспечением нацбезопасности и защитой религиозных свобод - Нурсултан Назарбаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан смог найти баланс между обеспечением национальной безопасности и защитой религиозных свобод, заявил Президент РК Нурсултан Назарбаев, выступая на шестом съезде лидеров мировых и традиционных религий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на то, что большинство наших граждан считает себя мусульманами, это не мешает свободе всех других религий. Вы это можете увидеть, пройдя по нашей столице, где рядом стоят храмы различных религий и люди спокойно ходят туда молиться», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства отметил, что в Казахстане зарегистрировано более 3,5 тыс религиозных субъектов, 18 различных конфессий.

«При таком многообразии мы смогли найти баланс между обеспечением национальной безопасности и защитой религиозных свобод. Нашей стране по всеобщему признанию удалось сформировать особую казахстанскую модель межконфессионального мира и согласия. Уверен, что опыт и практика Казахстана вполне применимы и в масштабах планеты. Наша совместная работа сможет принести осязаемые результаты в деле обеспечении мира, прогресса, благополучия граждан многих стран», - резюмировал Нурсултан Назарбаев.