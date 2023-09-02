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    Казахстан нарастил экспорт продукции АПК

    2 Сентября 2023, 17:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам 6 месяцев 2023 года экспорт продукции АПК вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с $2,6 млрд до $2,7 млрд), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на министерство сельского хозяйства РК.

    Экспорт продукции растениеводства в первом полугодии составил $1,56 млрд, что на 4,7% превысило показатели 6 месяцев предыдущего года ($1,49 млрд). Экспорт продукции животноводства составил $80 млн, что на 18% превысило показатели 6 месяцев предыдущего года ($67,8 млн).

    Экспорт переработанной продукции АПК в первом полугодии составил $1,1 млрд, что на 5% больше показателя 6 месяцев 2022 года ($1 млрд). За указанный период доля переработанной продукции в общем объеме экспорта продукции АПК составила 40,1%.

    В топ-5 продукции АПК, поставляемой на внешние рынки, входят пшеница, мука, подсолнечное масло, семена льна и ячмень.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Минсельхоз Сельское хозяйство
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