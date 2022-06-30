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    Казахстан направит около 430 военнослужащих для участия в миссиях ООН

    30 Июня 2022, 10:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства внес в Парламент предложение о направлении миротворческого контингента Вооруженных сил РК для участия в миссиях ООН. Соответствующее предложение озвучил министр обороны Руслан Жаксылыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как озвучил министр обороны, направление контингента в миротворческие операции ООН не только вносит значительный вклад в укрепление глобальной безопасности, но и способствует повышению авторитета и роли Казахстана на международной арене.

    Глава оборонного ведомства РК, озвучивая предложение Главы государства, также отметил, что последние события в регионе и мире свидетельствуют о новых рисках и вызовах региональной и национальной безопасности, часть из которых может требовать реагирования военными методами. Поэтому особую актуальность приобретает вопрос дальнейшего укрепления боевой выучки войск и получения практического опыта противодействия современным угрозам.

    «В этом контексте считаю целесообразным расширить участие Вооруженных сил РК в миротворческих миссиях ООН в Центрально-Африканской Республике, Демократической Республике Конго и Мали. Казахстан готов выделить как отдельных служащих в качестве офицеров и военных наблюдателей, так и специализированные подразделения, наиболее востребованные в миссиях ООН, – пехотные, медицинские, разведывательные, инженерные подразделения и подразделения военной полиции. Полученный передовой опыт будет использоваться для совершенствования боевой подготовки наших Вооруженных сил и выработки предложений по их дальнейшему развитию. На фоне сокращения миротворческих миссий растет конкуренция между странами-поставщиками миротворческих сил. Поэтому конкретное подразделение миссии ООН и сроки развертывания определит по итогам предстоящей работы секретариат ООН. Будет создана соответствующая нормативно-правовая база для каждой отдельной миротворческой операции», - добавил Руслан Жаксылыков.

    «В соответствии с подпунктом 5 статьи 53 Конституции РК вношу предложение о направлении миротворческого контингента Вооруженных сил, совокупной численности порядка 430 военнослужащих для участия в многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской республике, во-вторых, в миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго, в-третьих в многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали и в миссии временной силы ООН в Ливане», - заявил министр обороны.

    Во время совместного заседания обеих палат Парламент поддержал предложение Главы государства.

    До настоящего времени военнослужащие ВС РК направлялись в миротворческие миссии ООН для выполнения международных обязательств по поддержанию мира и безопасности в соответствии постановлениям Парламента РК. С 2014 года 45 казахстанских офицеров приняли участие в миссиях ООН в Западной Сахаре, Кот д’Ивуаре и Ливане в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров.

    С 2018 года - 520 казахстанских военнослужащих в миссиях временной силы ООН в Ливане в составе миротворческого подразделения. На сегодня в миссиях ООН в Западной Сахаре и временные силы ООН в Ливане проходят службу - шесть и девять казахстанских военнослужащих соответственно.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    ООН Вооруженные силы
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