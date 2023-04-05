Казахстан направит на стажировку в Японию 10 предпринимателей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На бизнес-форуме замдиректора департамента господдержки и защиты предпринимательства при Министерстве национальной экономики РК Мерей Исаева рассказала об оказываемых нефинансовых мерах поддержки малому и среднему бизнесу. Ежегодно топовые казахстанские предприниматели отправляются за рубеж на стажировку. В этом году 10 предпринимателей поедут в Японию на стажировку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы работаем в рамках национального проекта по развитию предпринимательства и предоставляем широкий спектр поддержки малому и среднему предпринимательству, который включает финансовые и нефинансовые инструменты поддержки. Финансовые меры поддержки предусматривают субсидирование и снижение ставки вознаграждения по кредитам на развитие бизнеса, выдаваемым банками, гарантирование и предоставление частичной гарантии в качестве залога по кредитам банкам, предоставление государственных грантов на реализацию бизнес-идей, подведение недостающей инфраструктуры производственным объектам. Наиболее востребованные инструменты – субсидирование ставки вознаграждения и частичное гарантирование по кредитам», - отметила на бизнес-форуме Мерей Исаева.

По ее словам, просубсидировано более 24 тысяч проектов на сумму 1,3 трлн тенге. Гарантии получили более 20 тысяч проектов на 368 млрд тенге.

«Сумма предоставленных гарантий составила 203 млрд тенге. На реализацию новых бизнес-идей, субъектов малого и среднего предпринимательства, микропредпринимательства предоставлено 645 грантов на сумму 2,4 млрд тенге. С момента реализации предоставлено более 5 тысяч грантов. По подведению недостающей инфраструктуры выделены средства на реализацию 41 проекта на сумму 18 млрд тенге. Программа дорожной карты бизнеса и экономики простых вещей являются одними из наиболее результативных и успешных программ. За весь период реализации программ субъектами малого и среднего предпринимательства были созданы свыше 119 тысяч рабочих мест, выпущено продукции на более 50 трлн тенге, уплачено налогов на сумму 3 трлн тенге», - рассказала замдиректора департамента господдержки и защиты предпринимательства МНЭ РК Мерей Исаева.

Нефинансовые меры поддержки включают информационно-аналитическое обеспечение бизнеса, сервисную поддержку, которая сопровождает субъектов малого и среднего предпринимательства в получении разрешительных документов, также зарубежные бизнес-стажировки, деловые связи.

«Мы ежегодно направляем наших топовых предпринимателей согласно критериям в Германию на двухнедельную бизнес-стажировку. С этого года направляем в Японию на стажировку около 10 предпринимателей. Также прорабатывается вопрос с Кореей. Также с этого года у нас новый инструмент «Мен кәсіпкер», который включает обучение начинающих предпринимателей основам бизнеса и предоставление сертификатов. Второе направление – женское предпринимательство, которое предоставляет 7 подуслуг, начиная с консультирования до бизнес-наставничества, профильное обучение. Также у нас есть оценка бизнеса по международным стандартам. Согласно международному опыту в Казахстане - самый большой спектр мер поддержки МСБ», - добавила она.

Отметим, что в рамках Международной выставки технологий и идей для бизнеса BUSINESS TECHNOLOGY EXPO 2023 открылся бизнес-форум «Новый Казахстан» в условиях ESG трансформации, который стал диалоговой площадкой между представителями бизнеса, предпринимателями и руководителями государственных структур и квазигосударственного сектора.



