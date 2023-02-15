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    Казахстан направит 55 тонн гуманитарной помощи Турции

    15 Февраля 2023, 09:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева Республика Казахстан окажет дополнительную гуманитарную помощь Турецкой Республике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Данный вопрос обсудили на заседании правительственной Комиссии под председательством первого заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра.

    Гуманитарная помощь включает предметы одежды (теплые куртки и брюки), зимние палатки, металлические кровати, постельные принадлежности и другие вещи первой необходимости общим весом около 55 тонн.

    Грузы отправят авиатранспортом в турецкий город Газиантеп.

    Поддержка Казахстана направлена на помощь Турции в ликвидации последствий разрушительных землетрясений, охвативших страну в начале февраля текущего года.

    Напомним, Президент РК поручил выделить миллион долларов на оказание экстренной помощи Турции, а также поручил Правительству направить гуманитарную помощь Сирии по линии Организации исламского сотрудничества. 50 тонн гуманитарной помощи доставил Казахстан в Алеппо при поддержке Исламской организации продовольственной безопасности. Недавно Президент РК поручил Правительству направить дополнительную гумпомощь Турции.

    Казахстанцы тоже активно собирают гуманитарную помощь пострадавшим гражданам Турции. В Кахраманмараше начали устанавливать первые юрты, которые в помощь Турции отправил Казахстан.

    6 февраля с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

    Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия.

    Число погибших в результате разрушительного землетрясения превысило 31 тысячу человек.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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