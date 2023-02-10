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    Казахстан направит 50 тонн гуманитарной помощи пострадавшей от землетрясения Сирии

    10 Февраля 2023, 08:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан направит 50 тонн гуманитарной помощи пострадавшей от землетрясения Сирии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    В четверг, 9 февраля, в Үкімет үйі под председательством первого заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра состоялось заседание Комиссии по вопросам международной гуманитарной помощи.

    На заседании было принято решение о направлении в пострадавшую от разрушительных землетрясений Сирийскую Арабскую Республику гуманитарной помощи в объеме 50 тонн. Из государственного материального резерва будут выделены консервные продукты, теплые вещи, зимние палатки, кровати и постельные принадлежности. Груз будет направлен по линии Организации исламского сотрудничества в город Алеппо четырьмя авиарейсами.

    Как сообщалось, поручение Правительству об оказании гуманитарной помощи Сирии дал Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

    Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.


    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Правительство РК Сирия Землетрясение
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