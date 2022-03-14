Казахстан направил гуманитарную лекарственную помощь для Украины

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК направило гуманитарную помощь в Украину. Гуманитарная помощь будет направлена в Украину двумя рейсами 14 и 15 марта из аэропорта города Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт министерства.

«14 марта 2022 года, из аэропорта города Алматы, во исполнение Протокола заседания Комиссии по вопросам международной гуманитарной помощи, а также исполнения поручения Президента Республики Казахстан, Министерством здравоохранения РК направлена гуманитарная помощь в Украину. Гуманитарная помощь гражданам Украины будет направлена двумя рейсами 14 и 15 марта 2022 года из аэропорта города Алматы.

Комиссией по вопросам оказания международной гуманитарной помощи при Правительстве РК принято решение о выделении населению Украины партии медицинских препаратов», - сказано в сообщении ведомства.

«Казахстан оказывает гуманитарную помощь в ответ на официальное обращение со стороны другого государства. После получения такого обращения от украинской стороны Президент Касым-Жомарт Токаев дал конкретное поручение срочно оказать гуманитарную помощь украинскому народу. Для безопасной доставки грузов на территорию Украины, Правительство Казахстана договорилось с соседними государствами, где развернуты хабы для получения и распределения международной гуманитарной помощи Украине», - проинформировали в Минздраве РК.

Министерством здравоохранения РК совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК был проработан вопрос доставки гуманитарного груза по маршруту Алматы-Катовице (Польша) воздушным судном. Общий вес гуманитарной помощи составит 28,2 тонны, куда вошло 17 наименований лексредств: антибиотики, противоспалительные, противокашлевые и антигипертезивные препараты.

Ранее сообщалось, что Министерством здравоохранения РК совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК проработан вопрос доставки гуманитарного груза по маршруту Алматы-Катовице (Польша) воздушным судном.

В начале марта Президенты Казахстана и Украины договорились о сотрудничестве двух стран в гуманитарной сфере.