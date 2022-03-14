Казахстан направил гуманитарную лекарственную помощь для Украины
«14 марта 2022 года, из аэропорта города Алматы, во исполнение Протокола заседания Комиссии по вопросам международной гуманитарной помощи, а также исполнения поручения Президента Республики Казахстан, Министерством здравоохранения РК направлена гуманитарная помощь в Украину. Гуманитарная помощь гражданам Украины будет направлена двумя рейсами 14 и 15 марта 2022 года из аэропорта города Алматы.
Комиссией по вопросам оказания международной гуманитарной помощи при Правительстве РК принято решение о выделении населению Украины партии медицинских препаратов», - сказано в сообщении ведомства.
«Казахстан оказывает гуманитарную помощь в ответ на официальное обращение со стороны другого государства. После получения такого обращения от украинской стороны Президент Касым-Жомарт Токаев дал конкретное поручение срочно оказать гуманитарную помощь украинскому народу. Для безопасной доставки грузов на территорию Украины, Правительство Казахстана договорилось с соседними государствами, где развернуты хабы для получения и распределения международной гуманитарной помощи Украине», - проинформировали в Минздраве РК.
Министерством здравоохранения РК совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК был проработан вопрос доставки гуманитарного груза по маршруту Алматы-Катовице (Польша) воздушным судном. Общий вес гуманитарной помощи составит 28,2 тонны, куда вошло 17 наименований лексредств: антибиотики, противоспалительные, противокашлевые и антигипертезивные препараты.
Ранее сообщалось, что Министерством здравоохранения РК совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК проработан вопрос доставки гуманитарного груза по маршруту Алматы-Катовице (Польша) воздушным судном.
В начале марта Президенты Казахстана и Украины договорились о сотрудничестве двух стран в гуманитарной сфере.