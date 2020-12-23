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    Казахстан направил 100 мобильных аппаратов ИВЛ в Таджикистан

    23 Декабря 2020, 19:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 22 декабря Казахстан автотранспортом направил в Таджикистан 100 комплектов мобильных аппаратов искусственной вентиляции легких «Кокчетав-4П», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

    Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК направило устройства в рамках исполнения поручения Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и постановления Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 837 «Об оказании официальной гуманитарной помощи Республике Таджикистан».

    Напомним, аппараты «Кокчетав-4П» собираются на заводе «Тыныс» в Кокшетау. Предприятие выпускает порядка 500 таких устройств в месяц, а цена одного аппарата составляет 750 тысяч тенге. Эти аппараты являются мобильными, то есть их можно установить, к примеру, в машине скорой помощи или даже использовать дома.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Здравоохранение Таджикистан
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