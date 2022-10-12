Казахстан намерен восполнять ресурсную базу нефтегазового сектора – Болат Акчулаков

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Казахстан создает максимальный уровень преференций для восполнения ресурсной базы национальной нефтегазовой отрасли. Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков на международном форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Болат Акчулаков отметил, что турбулентность на мировом рынке нефти и газа отражается в том числе и на Казахстане, в первую очередь, возможности сохранения стабильного экспорта.

Со слов министра, одна из ключевых вещей, которая приводит к любому кризису – это отсутствие стабильных условий и правил на протяжении длительного времени.

«Это приводит к непредсказуемости и невозможности у потребителей прогнозировать необходимые объемы того или иного сырья, в частности углеводородов, а у производителей нет возможности стабильно инвестировать», - сказал он.

«Стабильность рынка выгодна всем. С этой точки зрения, как добыча, так и потребление, так и транспортировка, в частности, в случае с Казахстаном это ключевые вопросы. В связи с чем, к примеру, Казахстан взял курс на восполнение, в том числе и своей ресурсной базы. Мы вносим изменения в ряд законов, которые дают максимальный уровень преференций для того, чтобы пополнить и восполнить ресурсную базу, наверно, с большим фокусом на газ», - заявил Б. Акчулаков.

В целом, как подчеркнул министр, для республики важны такие показатели, как стабильный и понятный рынок и надежная система транспортировки, которые обеспечивали бы условия для дальнейшего планирования развития нефтегазовой отрасли.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» проходит с 2017 года раз в два года. На полях конференции проводится обсуждение вопросов развития электроэнергетики, нефтегазовой, химической, газовой и угольной промышленности, а также темы, связанные с импортозамещением, цифровой трансформацией, энергопереходом и ситуацией вокруг климатических вопросов. Организаторами международного форума «Российская энергетическая неделя» являются Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Москвы.





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