Казахстан намерен увеличить поставки нефти через Азербайджан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поделился планами по увеличению поставок нефти через Азербайджан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Особое внимание мы уделили наращиванию сотрудничества в области энергетики. Сегодня нашей приоритетной задачей является дальнейшая диверсификация поставок энергоресурсов на мировые рынки. Благодаря нашим договоренностям в этом году через Азербайджан состоялась отправка первой партии казахстанской нефти. Следующий шаг – увеличение объемов поставок и придание им долгосрочного стабильного характера», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время совместного заявления.

Президент выразил признательность лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву за поддержку этих важных инициатив.

«Отдельно мы остановились на реализации прорывных инвестпроектов, которые могут стать новыми точками роста наших экономик. Открытие совместных крупных предприятий возможно в промышленной, текстильной, агропромышленной, строительной сферах. Мы поручили правительствам двух стран определить крупные проекты для совместного запуска», - добавил Глава государства.

Напомним, сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Казахстан с официальным визитом. Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Акорде. По итогам переговоров главы двух государств подписали ряд документов.

