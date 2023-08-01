Казахстан намерен увеличить объемы производства продукции машиностроения более чем в два раза

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Проект Комплексного плана развития машиностроения на 2024–2028 годы разработали в Казахстане. Об этом сегодня сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«В целях дельнейшего качественного развития отрасли согласно поручению Главы государства разработан проект Комплексного плана развития машиностроения на 2024–2028 годы», - сообщил Марат Карабаев.

Министр отметил, что в рамках документа обозначены следующие задачи:

- улучшение базовых условий через обеспечение производителей исходными материалами, развитие кадрового потенциала и НИОКР.

- продвижение отечественной продукции через стимулирование сбыта машиностроительной продукции и совершенствование системы технического регулирования.

- развитие приоритетных секторов машиностроения с фокусом на каждый сектор.

По данным ведомства, планомерная реализация Комплексного плана позволит к 2028 году достичь следующих целевых индикаторов:

- увеличение объемов производства продукции в 2,2 раза;

- роста производительности труда в 1,9 раза;

-увеличение объемов экспортных поставок до 5,7 млрд долларов США;

- рост инвестиций в отрасль в 1,5 раза.

«Комплексный план обеспечит системный подход к реализации потенциала отрасли в полной мере и долгосрочное ее развитие», - заключил Марат Карабаев.