Казахстан намерен увеличить экспорт рыбы в Китай

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Четырнадцать казахстанских предприятий подали заявки на получение права экспорта рыбной продукции. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, выступая на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время действуют 72 рыбоперерабатывающих предприятия, из которых 17 соответствуют высоким требованиям и получили право экспорта рыбной продукции в страны Евросоюза. При этом, дополнительно еще 14 казахстанских предприятий подали заявки на получение аналогичного права экспорта. Также, в целях расширения экспортного рынка между Казахстаном и Китаем согласован ветеринарный сертификат, а в реестр КНР включены 64 казахстанских предприятия», - сказал Сериккали Брекешев.

Глава Минэкологии сообщил, что в рамках законопроекта «О внесений изменений в Налоговый кодекс» предусматривается снижение НДС на 70% для субъектов, занимающихся переработкой рыбы. Законопроект находится на рассмотрении в Парламенте.

«Также мы планируем внедрить субсидирование рыбной продукции глубокой переработки, полученной из отечественного сырья. Законопроект находится на рассмотрении в Правительстве (законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ведения бизнеса»). Также нами ведется разработка информационной системы прослеживаемости рыбной продукции для снижения теневого оборота», - добавил Сериккали Брекешев.



