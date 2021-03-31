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    Казахстан намерен укреплять сотрудничество с Германией в сфере транспорта и логистики

    31 Марта 2021, 19:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Роман Скляр и руководители германских компаний провели десятую онлайн-встречу по вопросам двустороннего сотрудничества. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    На повестке дня обсуждался вопрос углубления казахстанско-германского сотрудничества в сфере транспорта и логистики. Во встрече приняли участие руководители и представители около 50 ведущих германских компаний, среди которых — Rhenus Group, Deutsche Bahn AG, Deutsche Post, DHL Group и т. д.

    В своем выступлении Роман Скляр отметил, что развитие взаимовыгодного партнерства с инвесторами из Германии по широкому спектру направлений носит стратегический характер для Казахстана. В этой связи казахстанская сторона готова оказать полное содействие для успешной реализации совместных проектов, в том числе в области транспорта и логистики.

    С германской стороны выступил член правления Восточного комитета германской экономики, сопредседатель Казахстанско-германского делового совета, директор по международному бизнесу Deutsche Bahn AG Нико Варбанофф, который подчеркнул важность развития всестороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между РК и ФРГ.

    В своем выступлении Парламентский статс-секретарь Федерального министерства транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ Штеффен Бильгер отметил возможность развития взаимодействия Казахстана со странами Европейского союза путем расширения железнодорожной инфраструктуры.

    В ходе выступления член Правления Rhenus Group Михаэль Виферс поделился 20-летним успешным опытом работы в Казахстане. На сегодняшний день компания создала 3 офиса в гг. Нур-Султан, Алматы и Караганда для эффективной организации грузовых перевозок в направлении Ирана и Китая.

    В свою очередь представитель Deutsche Post DHL Group Томас Балдри выразил уверенность в необходимости усиления взаимодействия между АО «Казпочта» и Deutsche Post и проработки вопросов развития альтернативных почтовых путей.

    Онлайн-совещание прошло в формате живой дискуссии, руководители ведущих германских компаний уделили особое внимание перспективам развития транспорта и логистики в целом, а также потенциалу двустороннего сотрудничества и реализации совместных проектов. В завершение встречи состоялась дискуссия в формате «вопрос-ответ».

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Правительство РК Транспорт Германия
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