Казахстан намерен стать ведущим игроком в сфере новых технологий – Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан намерен стать ведущим игроком в сфере новых технологий. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании форума Digital Bridge 2022 в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан намерен стать ведущим игроком в сфере новых технологий, криптоэкосистемы, а также регулируемого и прозрачного цифрового майнинга», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что на площадке Международного финансового центра Астана в рамках специального пилотного проекта уже проводится конвертация криптовалют.

«Для этого были внесены достаточно новаторские изменения в национальное законодательство и регуляторную среду и мы готовы идти дальше. Если этот финансовый институт покажет свою дальнейшую востребованность и безопасность, то он, безусловно, получит полное правовое признание. В сотруднчестве с вами мы продолжим создавать все условия для привлечения капитала в казахстанскую цифровую экосистему», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Фото: t.me/bort_01