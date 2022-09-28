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    Казахстан намерен стать ведущим игроком в сфере новых технологий – Касым-Жомарт Токаев

    28 Сентября 2022, 11:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан намерен стать ведущим игроком в сфере новых технологий. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании форума Digital Bridge 2022 в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Казахстан намерен стать ведущим игроком в сфере новых технологий, криптоэкосистемы, а также регулируемого и прозрачного цифрового майнинга», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства отметил, что на площадке Международного финансового центра Астана в рамках специального пилотного проекта уже проводится конвертация криптовалют.

    «Для этого были внесены достаточно новаторские изменения в национальное законодательство и регуляторную среду и мы готовы идти дальше. Если этот финансовый институт покажет свою дальнейшую востребованность и безопасность, то он, безусловно, получит полное правовое признание. В сотруднчестве с вами мы продолжим создавать все условия для привлечения капитала в казахстанскую цифровую экосистему», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

    Фото: t.me/bort_01

    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана Цифровой Казахстан
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