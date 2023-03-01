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    Казахстан намерен стать одним из крупнейших транспортных хабов - Алихан Смаилов

    1 Марта 2023, 18:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Перспективы расширения партнерства и реализации новых проектов в машиностроении обсудили Премьер-Министр РК Алихан Смаилов и старший вице-президент американской компании Wabtec Гохан Байхан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

    В ходе встречи глава Правительства отметил, что машиностроение является одним из наиболее перспективных секторов экономики республики. За последний год объем производства в отрасли вырос на 35%.

    «Мы видим большой потенциал для дальнейшего роста и развития этой сферы, что требует притока новых инвестиций и современных технологий. В этой связи мы приветствуем намерение компании Wabtec расширить свое присутствие в нашей стране», — сказал Алихан Смаилов.

    Несмотря на экономические шоки, объем мировых железнодорожных перевозок остается относительно стабильным и, согласно прогнозам, увеличится почти вдвое в ближайшие 10 лет. Учитывая это, по словам Премьер-Министра, Казахстан намерен максимально использовать свое выгодное географическое расположение и стать одним из крупнейших транспортных хабов, связывающих транзитные грузопотоки.

    В частности, перспективным является развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута на фоне динамичного увеличения товарооборота между европейскими и азиатскими странами. Для этого необходимо снимать инфраструктурные ограничения, а также увеличивать парк локомотивов и морских судов.

    В свою очередь Гохан Байхан сообщил, что компания Wabtec инвестировала средства в расширение производства на заводе по выпуску локомотивов в Астане, что позволит увеличить его мощность практически в два раза.

    Кроме того, по его словам, компания продолжает работу по углублению локализации, внедрению «зеленых» инноваций, развитию сервисного обслуживания и наращиванию экспорта в другие страны региона. Wabtec также активно сотрудничает с КТЖ в вопросе цифровизации и оптимизации железнодорожных маршрутов для повышения эффективности транспортной сети Казахстана.

    По итогам переговоров Алихан Смаилов отметил, что Правительство готово продолжать активное взаимодействие и оказывать необходимую поддержку для реализации новых инвестиционных планов компании.

    Wabtec — американская компания, образованная в результате слияния Westinghouse Air Brake Company (WABCO) и MotivePower Industries Corporation в 1999 году. Она производит продукцию для локомотивов, грузовых и пассажирских транспортных средств, а также строит современные локомотивы мощностью до 6 тысяч лошадиных сил.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Правительство РК Промышленность Сотрудничество
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