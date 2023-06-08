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    Казахстан намерен стать одним из крупнейших и наиболее продвинутых цифровых хабов в Евразии - Президент РК

    8 Июня 2023, 17:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан намерен стать одним из крупнейших и наиболее продвинутых цифровых хабов в Евразии, заявил Президент РК на заседании Совета иностранных инвесторов. Об этом передает МИА «КАзинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Цифровизация уже стала определяющим фактором конкурентоспособности целых стран и регионов. Ожидается, что к 2025 году мировой рынок цифровых технологий увеличится на 50% и составит 6,8 трлн долларов. По прогнозам, в течение 10 лет до 70 % мировых товаров и услуг будут производиться с использованием цифровых технологий. Мы в Казахстане четко понимаем критическую важность данной тенденции. Другими словами, цифровизация стала для нас приоритетом национального уровня. Мы намерены стать одним из крупнейших и наиболее продвинутых цифровых хабов в Евразии. Недавно 62 страны единогласно поддержали создание в Казахстане Центра цифровых решений Организации Объединенных Наций для устойчивого развития Центральной Азии. Мы рассматриваем это как символ доверия и важную веху для выхода Казахстана на мировую арену. Центр призван интегрировать глобальные, региональные и национальные интересы, направленные на предотвращение возникновения «цифровых стен» между странами», - отметил Глава государства.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Президент Казахстана Международный форум Астана
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