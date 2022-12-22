Казахстан намерен сократить запланированный экспорт агропромышленной продукции до 2030 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан намерен снизить объем экспорта продукции агропромышленного комплекса, запланированный до 2030 года. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на портале Открытые НПА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Непрекращающаяся пандемия вносит свои коррективы, т.к. в условиях пандемии по всему миру наблюдается замедление темпов экономического роста. Из-за закрытия границ снизились внешнеторговые отношения между странами, и на сегодняшний день не ясно, когда будут налажены торговые отношения до пандемического периода. В этой связи предлагается, изменить данный показатель на увеличение экспорта продукции АПК в 1,5 раза, с доведением доли переработанной продукции до 50%», - отмечено в документе.

Ранее планировалось этот показатель увеличить в три раза.

В постановлении поясняется, что засуха 2021 года снизила ИФО продукции сельского хозяйства на 2,4%, что также негативно сказалось на росте экспортных позиций.

Кроме того, экспортоориентированные инвестиционные проекты были пересмотрены на предмет их реализации и обеспеченности финансированием со стороны бизнеса.

К примеру, остается под вопросом реализация проекта по строительству мясоперерабатывающего завода транснациональной компании «Тайсон», который должен обеспечить 150 тысяч тонн говядины.

Стоит отметить, что для финансирования инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства и приобретения техники, которые создадут дополнительное производство экспортоориентированной переработанной продукции, предполагалось увеличение уставного капитала АО «НУХ» Байтерек» на 780 млрд тенге начиная с 2022 года. При этом бюджетом поддержано только 79 млрд тенге, и то, начиная с 2023 года - на приобретение техники и с 2024 года - на кредитование инвестиционных проектов. При этом, бизнес и банковский сектор не готовы финансировать такой объем средств в создание экспортоориентированных инвестиционных проектов.



