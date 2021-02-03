Казахстан намерен реализовать последнее соглашение с Болгарией в криминальной сфере

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили законопроект «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Болгария о передаче осужденных лиц», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это последнее соглашение с Болгарией в криминальной сфере. Ранее были ратифицированы договоры о выдаче лиц и правовой помощи в контексте уголовных дел. Договор регулирует порядок передачи осужденных в свою страну для отбывания наказания и обмена ими», - сказал заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов на пленарном заседании Мажилиса.

Что касается требований документа, то для передачи осужденных это лицо должно быть гражданином одной из двух стран, а также быть осужденным за деяние, которое считается преступлением в обеих странах.

«С момента получения запроса приговор должен вступить в законную силу и иметь срок отбывания не менее 6 месяцев. Для передачи осужденного нужно иметь письменное согласие. При несоблюдении этих требований лицо не передается. В целом, отношения между двумя странами развиваются хорошо», - заключил М. Ахметжанов.