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    Казахстан намерен расширять сотрудничество с ЕБРР - Алихан Смаилов

    17 Февраля 2023, 19:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Планы по реализации инвестиционных проектов в Казахстане на 2023 год обсудили Премьер-Министр РК Алихан Смаилов и управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития по Центральной Азии Жужанна Харгитай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

    Стороны обменялись мнениями по вопросам развития банковского сектора, энергетической отрасли в части ввода новых генерирующих мощностей, а также модернизации инженерной инфраструктуры, включая канализационно-очистные сооружения.


    Алихан Смаилов подчеркнул, что Казахстан высоко ценит стратегический характер взаимодействия с ЕБРР и вклад Банка в проведение структурных реформ.

    «Правительство готово к активной совместной работе по реализации проектов в сферах «зеленой» экономики, транспорта и логистики, развития возобновляемых источников энергии и частного бизнеса. Мы намерены расширять наше сотрудничество, как на страновом, так и на региональном уровнях», - сказал он.


    Премьер-Министр добавил, что особое внимание в рамках экономического развития республика уделяет декарбонизации, в связи с чем в феврале текущего года была утверждена Стратегия достижения углеродной нейтральности РК до 2060 года.

    В свою очередь Жужанна Харгитай подтвердила нацеленность ЕБРР на достижение конкретных результатов по всем существующим и планируемым проектам. При этом она подчеркнула готовность Банка активизировать проработку новых «зеленых» инициатив в приоритетных отраслях экономики.

    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Правительство РК Премьер-министр РК Банки Экономика Сотрудничество Алихан Смаилов
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