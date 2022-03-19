Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Казахстан намерен построить конкурентную, меритократическую политическую систему – эксперт

    19 Марта 2022, 19:36

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Своим мнением о Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана поделился с корреспондентом МИА «Казинформ» бельгийский эксперт, руководитель проекта Института «Diplomatic World» Альберто Тюркстра.

    «На мой взгляд, Послание первоначально было запланировано на осень этого года. Но уже в марте был представлен крупный пакет реформ, указывающий на неотложность трансформационных и долгосрочных изменений в Казахстане, и отвечающий на растущие требования граждан Казахстана к подотчетности и прозрачности по отношению к политической элите», - считает Альберто Тюркстра.

    Очевидно, что первая часть выступления Президента Токаева была посвящена январским событиям. Хотя январские беспорядки возникли из-за одной экономической проблемы, многие люди требовали создания более подотчетной политической системы в Казахстане. Именно этой теме была посвящена большая часть выступления Президента К. Токаева.

    Старая политическая система явно исчерпала себя, изжила свою полезность и нуждалась в капитальном ремонте. Одним из самых горячо-поддерживаемых заявлений Президента К.Токаева стало объявление о прекращении «институционализированного непотизма», при котором близкие родственники Президента могли занимать высокие посты в правительстве и в государственных предприятиях. Таким образом, новая политическая система, судя по тому, что мы услышали сегодня, будет в меньшей степени основываться на семейных связях и в большей степени на заслугах.

    Другим важным объявлением является перераспределение президентских полномочий в пользу Парламента, повышение ответственности законодательной ветви государственной власти при сохранении общих черт президентского государства. Другими словами, сильный Президент с сильным парламентом, где Президент продолжает курировать стратегическое планирование и развитие, представлять государство, определять внешнюю политику, а также национальную безопасность и оборону. И в то же время Парламент не просто штампует решения исполнительной власти, а играет активную роль, усиливая контроль, например, за качеством исполнения государственного бюджета.

    Мы ожидаем, что на практике будет более четко прослеживаться принцип точного и функционального разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную ветви и их сбалансированное взаимодействие в соответствии с принципом сдержек и противовесов.

    Все республики Центральной Азии после обретения независимости стали сильными президентскими системами – возможно: за исключением Кыргызстана, который долгое время экспериментировал с парламентской системой, но, увы, это сопровождалось высокой степенью нестабильности.

    Казахстан является пионером в этом отношении в том смысле, то что он начинает процесс постепенной передачи полномочий парламенту, сохраняя при этом стабильность в стране.

    В ходе Послания было уделено меньше внимания экономическим реформам, которые в основном касались негативного ущерба от нынешней напряженной международной геополитической обстановки и, в частности, влияния международных санкций против России на казахстанскую экономику. Другие структурные изменения уже запущены – зеленая экономика, цифровизация, связь – и, возможно, им было уделено меньше внимания в речи, которая была полностью посвящена новым радикальным изменениям для нового Казахстана.

    Напомним, 16 марта Глава государства выступил с Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания можно ознакомиться здесь.


    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Президент Казахстана Бельгия Реформы Токаева Европа Политика Послание Президента РК-2022
    Новости по теме
    Новости по теме
    Члены Национального курултая встретились в Туркестане
    Сближение Казахстана с Евросоюзом обсудили в Брюсселе
    Глава делегации по странам ЦА Европейского парламента выразил соболезнования народу Казахстана
    Политика США в отношении Центральной Азии
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду