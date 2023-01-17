Казахстан намерен подписать договоры о выдаче разыскиваемых лиц с рядом стран

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Генеральная прокуратура РК развивает сотрудничество с иностранными государствами в рамках совместного противодействия преступности. На сегодня Казахстаном заключено 72 двусторонних договора в уголовно-правовой сфере с 34 зарубежными странами. Это договоры правовой помощи по уголовным делам; о выдаче разыскиваемых лиц; о передаче осужденных лиц. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Казахстан также является полноправным участником трех межамериканских конвенций (о выдаче, о правовой помощи по уголовным делам, об отбывании уголовного наказания за рубежом), в которые входят 27 стран Северной и Южной Америки.

Указами Главы государства уже одобрены и готовы к подписанию полный пакет договоров с Республикой Перу, с Малайзией о выдаче, а также с Египтом о взаимной правовой помощи по уголовным делам и о выдаче.

На рассмотрении в Парламенте Республики Казахстан находятся законопроекты ратификации договоров о правовой помощи по уголовным делам с Францией и о передаче осужденных лиц с Узбекистаном.

Ведутся переговоры о подписании договоров о передаче осужденных лиц с Египтом и Израилем, Аргентиной о правовой помощи по уголовным делам и о выдаче, с Португалией, Словакией, Латвией и Ираном - о правовой помощи по уголовным делам, а также с Марокко - по всем трем договорам.

Созданная международно-правовая база и налаженные контакты с зарубежными партнерами позволили более тесно сотрудничать в уголовно-правовой сфере и обеспечить принцип неотвратимости наказания преступников.

В 2022 году иностранными государствами удовлетворено 50 запросов об экстрадиции разыскиваемых лиц.

В прошлом году из Королевства Бахрейн экстрадирована А. Пичугина , подозреваемая в торговле несовершеннолетними, а именно, отправке девушек из Казахстана в Бахрейн для сексуальной эксплуатации.

Аналогично Россией выданы В. Власов , подозреваемый в хищении средств АО «Банк РБК» на сумму свыше 15 млн долларов США, С. Абсаметова , Б. Томин и Э.Шарифуллин, разыскиваемые за создание и руководство финансовой пирамидой («QI TRADE Kazakhstan», «Выгодный займ»), А.Тимаков за хищение золотосодержащего материала в составе преступной группы на сумму более 1 млрд тенге.

Кыргызстаном удовлетворен запрос о выдаче Тастана Эбубекира, разыскиваемого за экономическую контрабанду золота и ювелирных изделий в особо крупном размере, совершенную в составе транснациональной организованной группы.

Из Таджикистана экстрадированы О. Ырсалы и Б.Исабеков , разыскиваемые за совершение убийства при отягчающих обстоятельствах с применением огнестрельного оружия.

Узбекскими коллегами выдана А.А.Смалбаева, разыскиваемая правоохранительными органами Казахстана за хищение путем мошенничества 288 млн тенге.

Вместе с тем, по поручению Главы государства ведётся комплексная работа по возврату незаконно выведенных активов из-за рубежа. Работает межведомственная комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов, руководство которой возложено на Генерального Прокурора.

Совместно с Правительством и другими заинтересованными госорганами разрабатывается законопроект, включающий дополнительный комплекс мер по возврату незаконно выведенных активов.



