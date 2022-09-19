Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.89 eur/kzt 463.92

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 66.24
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Казахстан намерен перевыполнить план по экспорту несырьевых товаров и услуг

    19 Сентября 2022, 11:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По итогам семи месяцев экспорт несырьевых товаров составил 37,5 млрд долларов США. Об этом сообщил директор департамента продвижения экспорта Министерства торговли и интеграции Омирбек Баштай на пресс-конференции, посвященной запуску учебной программы по управлению трансграничной торговлей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вопрос наращивания экспорта несырьевых товаров на внешние рынки является приоритетом для нашего министерства. Главой государства поставлена перед Правительством амбициозная задача – это достижение объемов экспорта несырьевых товаров и услуг до 41 млрд долларов США к 2025 году. Для этого у нас сформирована экосистема, это и финансовые меры поддержки», - сказал Омирбек Баштай.

    Он также остановился на текущей ситуации по вопросам экспорта несырьевых товаров.

    «Если говорить по поводу волатильности на мировых рынках, у Казахстана очень хорошие показатели. По итогам семи месяцев экспорт несырьевых товаров составил 37,5 млрд долларов США. Это на 21% выше, чем за аналогичный период прошлого года. При таком росте мы планируем перевыполнить наш показатель на 4%. То есть, мы идем хорошими темпами и должны достичь поставленных задач», - добавил Омирбек Баштай.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Экономика Минторговли
    Новости по теме
    Новости по теме
    Довести до $500 млн взаимную торговлю планируют Казахстан и Туркменистан
    Казахстан может нарастить экспорт в Туркменистан по 80 товарным позициям – Президент РК
    Объемы торговли между Казахстаном и Туркменистаном увеличились в двукратном размере
    Подготовлен список товаров для экспорта в Туркменистан – Президент РК
    Популярное
    1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
    2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
    3 Как мошенники имитируют проблемы с Windows и выманивают данные пользователей
    4 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
    5 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК
    Новости партнеров