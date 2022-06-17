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    Казахстан намерен перенять высокотехнологичный тепличный опыт Нидерландов

    17 Июня 2022, 21:43

    АМСТЕРДАМ. КАЗИНФОРМ - В Амстердаме в рамках выставки GreenTech Week прошел казахстанско-нидерландский круглый стол «Возможности развития теплиц», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу KAZAKH INVEST.

    В работе круглого стола приняли участие посол Республики Казахстан в Королевстве Нидерландов Аскар Жумагалиев, вице-министр сельского хозяйства РК Абилхайыр Тамабек, генеральный директор Dutch Greenhouse Delta Эрик Эгбертс и представители деловых кругов двух стран.

    Абулхаир Тамабек сообщил, что развитие тепличного сектора Казахстана получит новый импульс через перенятие высокотехнологичных подходов в организации парникового хозяйства у Королевства Нидерландов.

    Встреча прошла в гибридном формате, часть казахстанских спикеров в работе круглого стола выступила посредством видеоконференцсвязи. Так, находясь в Нур-Султане заместитель председателя правления KAZAKH INVEST Жандос Темиргали сообщил о двустороннем сотрудничестве, инвестиционном потенциале Казахстана и мерах государственной поддержки АПК.

    По мнению участников круглого стола, Казахстан приветствует трансфер технологий от нидерландских предприятий. Нидерланды в нашей экономике традиционно занимают лидирующее положение в качестве инвестиционного партнера. Общий приток приток прямых иностранных инвестиций из королевства за последнее десятилетие составил 77,5 млрд долларов США.

    В состав казахстанской делегации, которая прибыла в Амстердам, помимо представителей отраслевого ведомства, вошли 15 отечественных предпринимателей, заинтересованных в налаживании деловых связей с нидерландскими садоводами.

    В ходе своего пребывания на GreenTech week делегаты ознакомятся с передовыми технологиями и высокотехнологичными решениями в сфере тепличного бизнеса, которые способствуют безопасному производству продуктов питания. Они посетят ряд ведущих нидерландских тепличных предприятий.

    Визит организован посольством Казахстана в Нидерландах совместно с национальной компанией «KAZAKH INVEST».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Сельское хозяйство Нидерланды
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