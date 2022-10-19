Казахстан намерен открыть авиарейсы во Вьетнам и Пакистан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международные авиаперевозки расширились и составляют 112 направлений в 28 стран с частотой 490 рейсов в неделю. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Касым Тлепов, выступая на круглом столе по глобальным инвестициям «Kazakhstan Global Investment Roundtable», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В отрасли гражданской авиации наблюдается восстановление от пандемии коронавируса. Международные авиаперевозки расширились и составляют 112 направлений в 28 стран с частотой 490 рейсов в неделю», - сказал Касым Тлепов.

По его словам, в 2021 году открылись маршруты:

С Катаром в направлении Алматы – Доха.

С Кувейтом в направлении Алматы – Эль-Кувейт.

С ОАЭ в направлении Абу-Даби – Алматы.

С Мальдивами в направлении Алматы – Мале.

С Шри-Ланкой в направлени Алматы – Коломбо.

В 2022 году открылись маршруты с Италией в направлении Алматы – Милан и с Грецией: Алматы – Ираклион.

«Ожидается открытие рейсов из Астаны, Актау и Шымкента в Анкару. Из Алматы и Астаны в Нячанг (Вьетнам). Планируется восстановить авиарейсы в Таиланд, Монголию и Туркменистан, открыть авиасообщение в Пакистан, увеличить рейсы в Китаем, Индию, Великобританию, Саудовскую Аравию и Узбекистан», - добавил Касым Тлепов.