Казахстан намерен оказать безвозмездную военно-техническую помощь Кыргызстану

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики об оказании безвозмездной военно-технической помощи», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики об оказании безвозмездной военно-технической помощи (далее - Соглашение) совершено в Нур-Султане 2 марта 2021 года.

Как отметил заместитель министра обороны РК Руслан Шпекбаев, представляя документ на пленарном заседании палаты, принятие Соглашения обусловлено необходимостью укрепления безопасности в регионе Центральной Азии и направлено на оказание содействия развитию Вооруженных Сил Кыргызской Республики.

Согласно заключению Комитета по международным делам, обороне и безопасности, по Соглашению казахстанская сторона оказывает кыргызской стороне безвозмездную военно-техническую помощь в виде передачи военного имущества.

Согласно статье 3 Соглашения казахстанская сторона обеспечивает доставку военного имущества автомобильным транспортом со своей территории до населенного пункта Кой-Таш Кыргызской Республики.

Комитет по международным делам, обороне и безопасности вносит предложение об одобрении Мажилисом Парламента проекта Закона Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики об оказании безвозмездной военно-технической помощи».

Напомним, депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)».