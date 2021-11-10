Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Казахстан намерен оказать безвозмездную военно-техническую помощь Кыргызстану

    10 Ноября 2021, 12:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики об оказании безвозмездной военно-технической помощи», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики об оказании безвозмездной военно-технической помощи (далее - Соглашение) совершено в Нур-Султане 2 марта 2021 года.

    Как отметил заместитель министра обороны РК Руслан Шпекбаев, представляя документ на пленарном заседании палаты, принятие Соглашения обусловлено необходимостью укрепления безопасности в регионе Центральной Азии и направлено на оказание содействия развитию Вооруженных Сил Кыргызской Республики.

    Согласно заключению Комитета по международным делам, обороне и безопасности, по Соглашению казахстанская сторона оказывает кыргызской стороне безвозмездную военно-техническую помощь в виде передачи военного имущества.

    Согласно статье 3 Соглашения казахстанская сторона обеспечивает доставку военного имущества автомобильным транспортом со своей территории до населенного пункта Кой-Таш Кыргызской Республики.

    Комитет по международным делам, обороне и безопасности вносит предложение об одобрении Мажилисом Парламента проекта Закона Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики об оказании безвозмездной военно-технической помощи».

    Напомним, депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)».

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Безопасность Кыргызстан Вооруженные силы
    Новости по теме
    Новости по теме
    За безопасностью выпускников будут следить около 500 полицейских в Акмолинской области
    Свыше 100 иностранцев нарушили миграционное законодательство РК в Алматы
    В Чуйской области Кыргызстана горит нефтебаза
    Парламент утвердил отчет Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении бюджета
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC