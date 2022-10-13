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    Казахстан намерен наращивать усилия по продвижению процесса СВМДА – Президент

    13 Октября 2022, 11:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев перечислил промежуточные результаты общих усилий стран-членов СВМДА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Казахстан в качестве председателя Совещания намерен наращивать усилия по дальнейшему продвижению процесса СВМДА. Благодаря поддержке государств-членов это уже принесло ощутимые результаты», - сказал Касым-Жомарт Токаев на VI саммите СВМДА.

    Президент напомнил, что в прошлом году пересмотрен каталог мер доверия СВМДА, в который включены такие новые приоритетные области сотрудничества, как эпидемиологическая безопасность, здравоохранение и фармацевтика, безопасность информационных и коммуникационных технологий.

    «Мы создали совещательный орган – Совет мудрецов СВМДА, в который войдут видные политические и общественные деятели, чей богатый опыт и знания будут способствовать реализации наших совместных усилий», - добавил Глава государства.

    Сегодня в Астане проходит VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В саммите принимают участие главы государств 11 стран.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Политика СВМДА Токаев Касым-Жомарт
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