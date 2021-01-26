Казахстан намерен наращивать добычу нефти в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько нефти и газа добыто в Казахстане в 2020 году, рассказал Премьер-Министр РК Аскар Мамин на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Добыча нефти и газа в 2020 году с учетом исполнения обязательств ОПЕК+ составила 85,7 млн тонн нефти и 55,2 млрд куб. м. В 2021 году продолжится работа по наращиванию объёмов добычи и переработки топливно-энергетических ресурсов, с планом добычи в 86 млн тонн нефти и 55,8 млрд. куб. м газа», - сказал Аскар Мамин.

Глава Кабмина добавил, что в текущем году будут начаты строительство газоперерабатывающего завода на Кашагане, расширение нефтепровода Каспийского трубопроводного консорциума, компрессора обратной закачки газа в рамках проекта расширения Карачаганака, завода по производству катализаторов каталитического крекинга.

«В то же время будут завершены такие проекты, как интегрированный газохимический комплекс, производство октаноповышающих присадок, реверс нефтепровода «Кенкияк - Атырау», производство тепловыделяющих сборок для атомных реакторов, введение в эксплуатацию 23 объектов ВИЭ», - отметил Аскар Мамин.

В целом, в текущем году планируется обеспечить рост объема производства нефтегазохимической продукции на 12%.

Напомним, сегодня проходит расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

Как ранее сообщалось, на заседании Правительства будут представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также будут рассмотрены планы на предстоящий период.