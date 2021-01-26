Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Казахстан намерен наращивать добычу нефти в 2021 году

Автор:  
Серик Сабеков
26 Января 2021, 12:41
Казахстан намерен наращивать добычу нефти в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько нефти и газа добыто в Казахстане в 2020 году, рассказал Премьер-Министр РК Аскар Мамин на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Добыча нефти и газа в 2020 году с учетом исполнения обязательств ОПЕК+ составила 85,7 млн тонн нефти и 55,2 млрд куб. м. В 2021 году продолжится работа по наращиванию объёмов добычи и переработки топливно-энергетических ресурсов, с планом добычи в 86 млн тонн нефти и 55,8 млрд. куб. м газа», - сказал Аскар Мамин.

Глава Кабмина добавил, что в текущем году будут начаты строительство газоперерабатывающего завода на Кашагане, расширение нефтепровода Каспийского трубопроводного консорциума, компрессора обратной закачки газа в рамках проекта расширения Карачаганака, завода по производству катализаторов каталитического крекинга.

«В то же время будут завершены такие проекты, как интегрированный газохимический комплекс, производство октаноповышающих присадок, реверс нефтепровода «Кенкияк - Атырау», производство тепловыделяющих сборок для атомных реакторов, введение в эксплуатацию 23 объектов ВИЭ», - отметил Аскар Мамин.

В целом, в текущем году планируется обеспечить рост объема производства нефтегазохимической продукции на 12%.

Напомним, сегодня проходит расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

Как ранее сообщалось, на заседании Правительства будут представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также будут рассмотрены планы на предстоящий период.


Президент Казахстана   Правительство РК   Социальная поддержка   Промышленность   Экономика   Нефть   Общество   2020-Итоги года  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Башенный кран упал в Астане
Башенный кран упал в Астане
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
301 млрд тенге дополнительно требуется на туристические проекты - Асхат Оралов
301 млрд тенге дополнительно требуется на туристические проекты - Асхат Оралов
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с госвизитом
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с госвизитом