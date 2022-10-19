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    Казахстан намерен наладить производство морских судов

    19 Октября 2022, 13:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для развития транскаспийских маршрутов ведется работа по созданию отечественного судостроительного производства. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Касым Тлепов, выступая на круглом столе по глобальным инвестициям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Имеется потребность в строительстве собственного паромного флота - 10 единиц, и в наращивании танкерного флота, в РК есть 5 танкеров, есть потребность в 18 единицах, а также в строительстве кораблей военного назначения», - сказал Касым Тлепов.

    Заместитель председателя Комитета транспорта отметил, что уже поступили предложения от трех турецких компаний ASFAT, HGS Shipyard и ESER, пакистанской компании Habib Syndicate, американской компании Vagenborg Deniz.

    «Для реализации инфраструктурных проектов и развития транспортного сектора, мы заинтересованы в привлечении инвестиций и готовы обсудить отдельные проекты», - добавил Касым Тлепов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Экономика Транспорт МИИР РК
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