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    Казахстан намерен конструктивно работать в рамках ЕАЭС – Президент РК

    3 Октября 2019, 23:55

    СОЧИ. КАЗИНФОРМ – Казахстан намерен конструктивно работать в рамках Евразийского экономического союза. Об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании XVI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Казахстан намерен конструктивно работать в рамках Евразийского экономического союза, - заявил К. Токаев. - Несмотря на трудности, связанные с ухудшением конъюнктуры, наше интеграционное объединение становится авторитетной экономической организацией. Явный признак этого – расширение сети торговых партнерств ЕАЭС на пространстве от Сингапура до Сербии».

    «Сегодня мы провели двусторонние переговоры (с Президентом РФ - прим. ред.) и вновь подтвердили желание и намерения развивать взаимоотношения стратегического партнерства и союзнические отношения», - сказал Глава государства.

    Он заверил, что Казахстан будет последовательно выполнять свои обязательства согласно двусторонним соглашениям, а также соглашениям, подписанным в рамках интеграционных объединений.

    Ранее сообщалось, что 3 октября Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина примет участие в пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в г. Сочи. Мероприятие посвящено обсуждению роли Востока в мировом политическом устройстве.

    Пленарное заседание «Мировое устройство: взгляд с Востока» является основным мероприятием заседания, в котором принимают участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Король Иордании Абдалла II, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Филиппин Родриго Дутерте.

    Участие в работе клуба «Валдай» в этом году принимают более 140 экспертов из 37 стран.

    Автор:

    Нарымбек Исмагулов

    Президент Казахстана Россия ЕАЭС
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