Казахстан намерен экспортировать зерно в Китай

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогнозы по качеству нынешнего урожая зерновых озвучили в Зерновом союзе Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня мы ожидаем, что будет разносортица по качеству. Это о чем говорит, то есть, если традиционно за последние три года мы получали высококачественный урожай, то в этом году мы такого показателя не достигнем. Значит, если у нас будет и четвертый, и пятый, и третий класс рядовой, то мы будем активно конкурировать с Россией», - сказал руководитель Комитета торговли «Зернового союза Казахстана» Александр Малов, выступая в ходе круглого стола по проблемным вопросам зерновой отрасли.

Он также заявил, что с Россией конкурировать на рынке зерна очень сложно.

«А с Россией сегодня очень сложно конкурировать. У них более эффективное производство, и, соответственно, цена немного ниже, чем наша. Наша задача - удержать центральноазиатские рынки. Также мы активно в этом году поехали с марта -апреля месяца на Китай. Но Китай будет покупать только качественную пшеницу, что будет влиять на цены на внутреннем рынке на высококачественную пшеницу», - добавил Александр Малов.