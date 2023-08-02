Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Казахстан намерен экспортировать зерно в Китай

    2 Августа 2023, 14:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогнозы по качеству нынешнего урожая зерновых озвучили в Зерновом союзе Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня мы ожидаем, что будет разносортица по качеству. Это о чем говорит, то есть, если традиционно за последние три года мы получали высококачественный урожай, то в этом году мы такого показателя не достигнем. Значит, если у нас будет и четвертый, и пятый, и третий класс рядовой, то мы будем активно конкурировать с Россией», - сказал руководитель Комитета торговли «Зернового союза Казахстана» Александр Малов, выступая в ходе круглого стола по проблемным вопросам зерновой отрасли.

    Он также заявил, что с Россией конкурировать на рынке зерна очень сложно.

    «А с Россией сегодня очень сложно конкурировать. У них более эффективное производство, и, соответственно, цена немного ниже, чем наша. Наша задача - удержать центральноазиатские рынки. Также мы активно в этом году поехали с марта -апреля месяца на Китай. Но Китай будет покупать только качественную пшеницу, что будет влиять на цены на внутреннем рынке на высококачественную пшеницу», - добавил Александр Малов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Экономика Сельское хозяйство Зерно Торговля
    Новости по теме
    Новости по теме
    Команда велопробега дружбы Сиань-Алматы покорила самый западный участок Великой китайской стены
    Китайский конгломерат планирует инвестировать в строительство в Казахстане
    Сколько стоит собрать ребенка в школу в Китае
    Контейнерные перевозки зерна в КНР увеличились в 2,5 раза - КТЖ
    Популярное
    1 Сделать казахский язык основным средством общения планирует алматинка
    2 Когда нашу границу будут охранять казахские тазы и тобет
    3 Движение перекрыли на участках нескольких улиц в Астане
    4 Политический гороскоп: кто из акимов ни Рыба, ни Овен
    5 На какую помощь могут рассчитывать мамы в Казахстане: ипотеки и жилищные программы