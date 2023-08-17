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    Казахстан намерен экспортировать не менее 6 млн тонн зерна в этом году

    17 Августа 2023, 16:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За шесть месяцев текущего года Казахстан экспортировал 4,1 млн тонн зерна в страны Центральной Азии и Афганистан. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Традиционными импортерами пшеницы и муки Казахстана являются страны Центральной Азии и Афганистан. В 2022 году в указанные регионы экспортировано 7,7 млн тонн казахстанской пшеницы и муки в зерновом эквиваленте. При этом 80,5% экспорта приходится на Узбекистан и Афганистан. За январь-июнь 2023 года в регионы экспортировано 4 186 тысяч тонн пшеницы и муки в зерновом эквиваленте. Из них в Узбекистан – 2 345 тысяч тонн, Таджикистан - 428 тысяч тонн, Туркменистан - 259 тысяч тонн, Кыргызстан - 7,6 тысячи тонн и Афганистан - 1 146 тысяч тонн зерна», - отметили в МСХ, отвечая на запрос корреспондента МИА «Казинформ».

    В ведомстве также сообщили, сколько тонн зерна планирует экспортировать наша страна в 2023/2024 маркетинговом году.

    «Если взять последние 3 года, то в 2020 году - 4,7 млн тонн, в 2021 году - 5,5 млн тонн и в 2022 году -6,1 млн тонн составил экспорт зерна. Мы считаем, что объем экспорта в 2023 году с учетом текущей ситуации по развитию экспорта должен быть не меньше показателя 2022 года», - заявили в министерстве.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минсельхоз Экономика Зерно
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