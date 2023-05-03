Казахстан намерен экспортировать до 4 млн тонн зерна в этом году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан ставит перед собой цель экспортировать до 4 млн тонн зерна в этом году. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нам надо продать 3-4 млн тонн, это точно», - сообщил Серик Жумангарин, отвечая в кулуарах казахстанско-таджикского бизнес-форума на вопрос, сколько зерна планирует экспортировать Казахстан в текущем году.

Также он рассказал о планах по освоению новых маршрутов сбыта, в первую очередь, казахстанской агропромышленной продукции. По словам вице-премьера, Казахстан ведет переговоры с Афганистаном по открытию новых маршрутов через Туркменистан, а также предлагается использовать две станции через Узбекистан.

«Мы сейчас строим железную дорогу Дарбаза – Мактаарал. Я совсем недавно там был. Это, во-первых, даст импульс для развития региона, во-вторых, диверсифицирует маршрут. Сарыгашский узел достаточно плотно забит, а Дарбаза – Мактаарал даст возможность заходить в Узбекистан по другой дороге, оттуда в Таджикистан. Дорога будет построена к 2025 году», - добавил Серик Жумангарин.

В целом, как отметил вице-премьер РК, Казахстан и Узбекистан на паритетной основе ведут переговоры, так как обе страны заинтересованы в транзите товаров.



