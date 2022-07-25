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    Казахстан налаживает экспорт мяса в Саудовскую Аравию

    25 Июля 2022, 20:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Саудовскую Аравию подписаны документы, открывающие новые возможности для отечественных экспортеров мяса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

    «24-25 июля состоялся инвестиционный круглый стол с представителями деловых кругов с целью расширения торгово-экономического сотрудничества стран. Подписан Протокол санитарных и технических требований к импорту мяса говядины и баранины. Соглашение подписано вице-президентом по продовольственному сектору Саудовской Аравии Мохаммедом Альнассаром и председателем Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Аскаром Жакупбаевым. Подписанный Протокол открывает для казахстанских производителей баранины и говядины возможности расширения рынка сбыта и наращивания дальнейшего сотрудничества в сельскохозяйственной отрасли», - сообщили в Минсельхозе РК.

    Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Минсельхоз Экономика Сельское хозяйство Саудовская Аравия
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