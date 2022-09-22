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    Казахстан находится на 4-ом месте в мире по эффективности лечения туберкулеза

    22 Сентября 2022, 22:19

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Страна досрочно достигла целевых показателей стратегии ВОЗ «ЕndTB» для 2020 года. По эффективности лечения туберкулеза Казахстан входит в 4 лидирующих стран мира. Об этом заявила министр здравоохранения РК Ажар Гиният на международной конференции «Ликвидация эпидемии туберкулеза в Центральной Азии: лучшие практики, вызовы и перспективы», посвященной 90-летию Национального научного центра фтизиопульминологии РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

    Министр здравоохранения РК поблагодарила за активное сотрудничество международных партнеров - ВОЗ, Партнерство STOP TB, Глобальный Фонд, USAID, Гарвардская медицинская школа, Проект ХОУП, KNCV.

    Ажар Гиният подчеркнула, что значительное улучшение всех эпидемиологических показателей по туберкулезу достигнуто благодаря внедрению в стране новейших мировых методик выявления, диагностики, лечения туберкулеза, централизованному обеспечению противотуберкулезными препаратами.

    За последние 20 лет показатель заболеваемости туберкулезом в Казахстане снизился в 4,2 раза, смертности – в 15,5 раз, показатель заболеваемости туберкулезом детей до 15 лет – в 10 раз.

    «Эффективность лечения больных туберкулезом в стране является одной из самых высоких в мире, и в 2021 году среди больных с чувствительным туберкулезом составила 85,9%, при стандарте ВОЗ – 85%, и с лекарственной устойчивостью – 80,2%, при стандарте ВОЗ – 75%», - добавила глава Минздрава.

    В конференции приняли участие руководители и ведущие специалисты в области борьбы с туберкулезом из стран Центральной Азии и США, Китая, России, Азербайджана, Грузии, Молдовы, Беларуси, Украины, Германии, эксперты ВОЗ и представители международных организаций.

    В рамках конференции обсуждены актуальные направления фтизиатрической службы на 2022-2026 годы, вопросы влияния пандемии COVID-19 на эпидемиологию туберкулеза и реализации мер по диагностике и лечению туберкулеза в постпандемический период, а также проведены мастер-классы специалистами ведущих мировых научных центров для лабораторных специалистов и хирургов.

    Согласно последним оценкам ВОЗ, в мире ежегодно заболевает туберкулезом более 9,9 млн человек и умирают от этого заболевания 1,5 млн человек.


    Минздрав РК Здравоохранение
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