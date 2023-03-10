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    Казахстан начинает сотрудничество с Евросоюзом по ряду новых направлений

    10 Марта 2023, 16:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан начинает сотрудничество с Евросоюзом по ряду новых направлений. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Казахстан остается единственной страной в регионе, которая подписала и ратифицировала соглашение «второго поколения» – Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве с ЕС и его государствами-членами. При этом мы не ограничиваемся 29 направлениями взаимодействия, определенными данным соглашением. К примеру, в прошлом году мы запустили сотрудничество в новых для нас областях – это редкоземельные металлы, «зеленый» водород, аккумуляторы, развитие транспортно-логистического потенциала, а также диверсификация цепочек поставок товаров», – сказал Р.Василенко.

    Спикер отметил, что, в продолжение этой высокой динамики ожидается визит Председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в текущем году, что весьма символично в год празднования 30-летия установления отношений между РК и ЕС.

    По словам Р.Василенко, уже сегодня более 3 тысяч компаний с участием европейского капитала успешно работают в различных секторах экономики, включая таких мировых гигантов, как «Shell», «Eni», «Total», «Amazonen-Werke», «Air Liquide», «Alstom» и «Carlsberg».

    Также спикер сообщил, что, в связи с геополитической ситуацией в регионе, многие европейские компании выражают значительный интерес к релокации в Казахстан. Уже имеются конкретные договоренности с крупными компаниями Великобритании, Литвы, Дании, Чехии либо об открытии нового производства в Казахстане, либо о переносе их региональных офисов.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    МИД РК Экономика Евросоюз Европа
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