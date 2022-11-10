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    02:16, 10 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Казахстан начал с победы над Испанией на Кубке Билли Джин Кинг

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В шотландском Глазго в групповом этапе Кубка Билли Джин Кинг сборная Казахстана встречается с пятикратными чемпионками мира — командой Испании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Представительница Казахстана Юлия Путинцева в первом матче одолела испанку Нурию Парризас-Диас в трех сетах — 4:6, 6:2, 6:5.

    Матч продлился 2 часа 28 минут.

    В следующем встрече игрового дня казахстанская теннисистка Елена Рыбакина будет противостоять Пауле Бадосе из Испании.

    Вчера Казахстан вышел победителем из битвы с Великобританией — 2:1. Юлия Путинцева одержала волевую победу над Кэти Бултер, Елена Рыбакина разгромила Хэрриет Дарт. В третьей парной встрече Анна Данилина и Елена Рыбакина уступили хозяйкам кортам Алисии Барнетт и Оливии Николлс.


    Фото: sports.kz.

    Теги:
    Спорт Теннис для mail.ru
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