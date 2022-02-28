Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    Казахстан начал работу в Совете ООН по правам человека

    28 Февраля 2022, 22:33

    ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ – В рамках визита в Швейцарскую конфедерацию заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди принял участие в Сегменте высокого уровня 49-ой сессии Совета ООН по правам человека. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В ходе своего выступления в Совете ООН по правам человека министр подчеркнул, что Казахстан придает особое значение началу своего трехлетнего членства в СПЧ ООН. «Решение о присоединении Казахстана в Совет по правам человека во второй раз основано на нашей твердой приверженности защищать и продвигать права человека на национальном и международном уровнях», - сказал М. Тлеуберди.

    Глава МИД также констатировал богатый опыт работы нашей страны с органами и механизмами системы ООН в области прав человека. Он также подтвердил намерение казахстанской стороны в рамках своего членства в Совете в период 2022-2024 годы эффективно взаимодействовать с другими государствами с целью поощрения и защиты универсальных прав и свобод человека во всем мире.

    М.Тлеуберди проинформировал государства-члены ООН о ходе реализации программы политических и экономических реформ Президента РК Касым-Жомарта Токаева. В соответствии с этими реформами Казахстан будет продолжать курс дальнейшей политической модернизации, открытости экономики и борьбы с коррупцией. Повестка Нового Казахстана нацелена на обеспечение безопасных и более качественных условий жизни казахстанцев.

    На полях заседания СПЧ ООН министр М.Тлеуберди провел раздельные двусторонние встречи с Исполнительным директором Human Rights Watch Кеннетом Роттом и Президентом Международного Комитета Красного Креста Питером Маурером. Министр ознакомил собеседников с ситуацией с правами человека в нашей стране и перспективах взаимодействия РК с правозащитными механизмами. С представителем Красного Креста были затронуты вопросы сотрудничества Казахстана с МККК в рамках его гуманитарной деятельности.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    ООН Внешняя политика Казахстана МИД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глобальная встреча лидеров ЮНФПА состоится в Алматы
    Почетное консульство Казахстана открыли в грузинском городе Гори
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров