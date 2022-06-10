Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Казахстан нацелен на укрепление международного имиджа ОДКБ – министр иностранных дел

    10 Июня 2022, 22:11

    ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди принял участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

    В своем выступлении глава МИД Казахстана проинформировал участников заседания о состоявшемся республиканском референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан, а также проводимых в стране преобразованиях.

    Казахстан остается приверженным поступательному развитию и укреплению ОДКБ на основе учета интересов всех государств-членов, и нацелен на дальнейшее совершенствование деятельности Организации и укрепление ее международного имиджа.

    В ходе мероприятия главы внешнеполитических ведомств государств-членов ОДКБ обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, рассмотрели широкий круг вопросов текущей деятельности и обсудили дальнейшее развитие Организации.

    По итогам заседания министры утвердили план экспертных консультаций в рамках ОДКБ на предстоящий трехлетний период и приняли совместное заявление СМИД ОДКБ по вопросам международной безопасности.

    В рамках мероприятия главы делегаций стран-участниц ОДКБ были приняты Премьер-Министром Армении Николом Пашиняном.

    ОДКБ создана в 2002 году и является международной региональной организацией, в состав которой, наряду с Казахстаном, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

    Председательство в Совете министров иностранных дел в соответствии с принятым в ОДКБ ротационным механизмом в текущем году возложено на Республику Армения.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    МИД РК ОДКБ Армения Референдум
    Новости по теме
    Новости по теме
    Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Словении
    Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    Информацию о переносе могилы Мустафы Шокая в Берлине опровергли в МИД
    Узбекистан и Турция выразили готовность помочь при тушении пожара в области Абай
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду