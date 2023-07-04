Казахстан нацелен на объединение усилий по решению проблем охраны окружающей среды - Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан нацелен на объединение усилий по решению проблем охраны окружающей среды, сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Совета глав государств – членов ШОС, передает МИА «Казинформ».

«Укрепление взаимодействия в сфере экологии. Добиться устойчивого экономического роста и повышения благосостояния общества невозможно без продвижения экологической повестки. К сожалению, мы наблюдаем значительный рост различных природных катаклизмов: наводнения, засухи, пожары, загрязнение воды и почвы. В этих условиях Казахстан нацелен на объединение усилий по решению проблем охраны окружающей среды. Считаем целесообразным сосредоточиться на следующих задачах: установить партнерские связи ШОС с Программой ООН по окружающей среде; разработать Соглашение по сотрудничеству в области охраны окружающей среды; принять Программу сотрудничества по развитию особо охраняемых природных территорий и экологического туризма. Все эти мероприятия предлагаю продвигать под эгидой Года экологии ШОС, который закреплен в принимаемой нами сегодня Декларации», - отметил Президент РК.