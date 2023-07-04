Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Казахстан нацелен на объединение усилий по решению проблем охраны окружающей среды - Касым-Жомарт Токаев

    4 Июля 2023, 14:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан нацелен на объединение усилий по решению проблем охраны окружающей среды, сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Совета глав государств – членов ШОС, передает МИА «Казинформ».

    «Укрепление взаимодействия в сфере экологии. Добиться устойчивого экономического роста и повышения благосостояния общества невозможно без продвижения экологической повестки. К сожалению, мы наблюдаем значительный рост различных природных катаклизмов: наводнения, засухи, пожары, загрязнение воды и почвы. В этих условиях Казахстан нацелен на объединение усилий по решению проблем охраны окружающей среды. Считаем целесообразным сосредоточиться на следующих задачах: установить партнерские связи ШОС с Программой ООН по окружающей среде; разработать Соглашение по сотрудничеству в области охраны окружающей среды; принять Программу сотрудничества по развитию особо охраняемых природных территорий и экологического туризма. Все эти мероприятия предлагаю продвигать под эгидой Года экологии ШОС, который закреплен в принимаемой нами сегодня Декларации», - отметил Президент РК.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана ШОС Президент Казахстана Экология Видео
    Новости по теме
    Новости по теме
    Выброс газа произошел на заводе «КазАзот» в Актау
    Упавшие деревья повредили автомобили в Алматы
    18 жителей ВКО лишили водительских прав за выезд на встречку
    Ливень с крупным градом прошел в столице
    Популярное
    1 Размер черты бедности определили в столице
    2 Выделенные на воду 6,5 млн тенге похитили чиновник и предприниматель в Жамбылской области
    3 Новые предприятия открываются в Туркестанской области
    4 «Никто не бездействует. Работаем» - аким Темиртау Ораз Таурбеков о водоснабжении города
    5 Очередная ярмарка начала работу в столице