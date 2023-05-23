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Казахстан на тройном камбэке шикарно завершил ЧМ-2023 по хоккею

Редактор:  
Зифа Хабирова
23 Мая 2023, 02:04
Казахстан на тройном камбэке шикарно завершил ЧМ-2023 по хоккею КФХ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана выиграла свой последний матч на чемпионате мира-2023 по хоккею, передает МИА «Казинформ» со ссылкой наSports.kz.

Казахстан победил сборную Словении — 4:3. В составе сборной Казахстана по шайбе забросили Никита Михайлис (19-я минута), Батырлан Муратов (40-я), Евгений Рымарев (52-я) и Максим Мухаметов (57-я); у Словении дубль оформил Анже Куральт (2-я и 22-я), а также отличился Ян Дрозг (43-я).

Стоит отметить, что по ходу матча Казахстан трижды уступал в счете.

Напомним, для обеих команд этот матч не имел турнирного значения: сборная Казахстана досрочно сохранила место в элите, а Словения уже вылетела в первый дивизион. На ЧМ-2023 Казахстан одержал две победы по буллитам — над Норвегией (4:3) и Словакией (4:3), обыграл в основное время Словению (4:3), а также потерпел четыре поражения — от Чехии (1:5), Швейцарии (0:5), Канады (1:5) и Латвии (0:7).

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