Казахстан на третьем месте в мире по числу турецких брендовых магазинов

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - Около четырех тысяч турецких брендовых магазинов откроются за рубежом до конца 2018 года, сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на главу турецкой Ассоциации объединенных брендов (BMD) Синана Онджела.

По его словам, Казахстан находится на третьем месте по числу турецких брендовых магазинов (227). Первая строчка за Россией. За ней следуют Саудовская Аравия (264 магазина), Казахстан, Иран (199), Украина (181), Румыния (134), Ирак (128), Азербайджан (125), ТРСК (102) и Грузия (75).

«Около двух третей турецких брендовых магазинов за рубежом открыто в этих 10 странах», - сказал С. Онджел.

По его словам, ежедневно за рубежом открываются в среднем два новых турецких брендовых магазина. С начала 2018 года в 108 странах работают 3150 магазинов и 11500 торговых точек BMD от 100 ведущих брендовых производителей Турции, и к концу года их число достигнет четырех тысяч, резюмировал С. Онджел.