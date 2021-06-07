Казахстан на равных сотрудничает с развитыми странами в сфере ядерной энергетики – профессор Эрлан Батырбеков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане уделяется большое внимание развитию атомной энергетики и другим направлениям, связанным с ядерной отраслью. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» генеральный директор Национального ядерного центра РК, профессор, доктор физико-математических наук Эрлан Батырбеков рассказал о работе казахстанских ученых и инженеров по обеспечению радиационной безопасности, развитию ядерных технологий и проведению научных исследований в этой области.

– Эрлан Гадлетович, что собой представляет и какую работу выполняет Национальный ядерный центр Казахстана?

– Наш Центр сегодня является одним из наиболее успешных научных предприятий страны, в нем работают около 2 000 человек. В состав центра, помимо Института атомной энергии, Института радиационной безопасности и экологии, предприятия «Байкал», в прошлом году вошел Институт геофизических исследований. Спектр решаемых нами вопросов достаточно широк: это развитие атомной энергетики и технологий управляемого термоядерного синтеза; радиационная экология Казахстана и Семипалатинского испытательного полигона, сокращенно – СИП; поддержка режима нераспространения ядерного оружия, а также подготовка кадров и информационная поддержка атомной отрасли.

У Центра есть вся необходимая инфраструктура, а также самая крупная и уникальная экспериментальная база, которая включает в себя два исследовательских ядерных реактора, экспериментальные стенды и установки, хранилище источников ионизирующего излучения, казахстанский материаловедческий токамак КТМ, а также крупнейшую в мире природную лабораторию – СИП.

Например, для проведения исследований параметров тяжелых аварий АЭС, и выработки мер для смягчения их последствий, необходима экспериментальная база, позволяющая моделировать соответствующие аварийные ситуации с максимальным приближением к реальным условиям. Наиболее представительные данные о таких процессах могут быть получены при испытаниях в исследовательских реакторах. При этом в мире имеется лишь несколько таких реакторов, способных обеспечить достижение требуемых параметров и безопасные условия проведения экспериментов. Одним из этих реакторов является импульсный графитовый реактор (ИГР), который расположен в НЯЦ РК.

Как правило, реакторные испытания дополняются данными экспериментов, выполняемых на специально созданных нереакторных стендах и установках. В НЯЦ РК созданы и успешно эксплуатируются экспериментальные стенды, предназначенные для исследования процессов, сопровождающих тяжелые аварии энергетических ядерных реакторов с плавлением активной зоны. Совместно с исследовательскими реакторами они образуют уникальный исследовательский комплекс по вопросам безопасности атомной энергетики.

– Какая работа проводится в области развития атомной энергетики?

– Важнейшими условиями для устойчивого и безопасного развития атомной энергетики являются ее безопасность и эффективность, обеспечение которых невозможно без создания и поддержки на стабильно высоком уровне научно-технологической базы. Практически с самого начала своей деятельности Центр реализует научно-техническую программу «Развитие атомной энергетики в Республике Казахстан». Программа направлена на получение актуальных, научно-обоснованных данных в сфере повышения безопасности и эффективности ядерной энергетики, разработки ядерных и радиационных технологий и материалов, обеспечения радиационной, экологической и сейсмической безопасности объектов атомной отрасли. В рамках программы получен большой объем научных результатов, признанных международным сообществом, наработаны и поддерживаются на высоком уровне компетенции в области атомной науки и техники, радиоэкологии, геофизики. Наличие данных компетенций позволяет Казахстану входить в число тех стран, которые способны самостоятельно проводить исследования по фундаментальным и прикладным аспектам атомной энергетики, на равных сотрудничать с наиболее развитыми странами.

Сегодня наши знания и умения, наша экспериментальная база широко востребованы в научном мире и получили самое широкое международное признание. Мы реализуем проекты совместно с организациями Японии, США, России, Франции и других стран. Если говорить более подробно о реализуемых сегодня проектах, то, в первую очередь, я хотел бы отметить наши результаты в выполнении научно-исследовательских работ в области безопасности атомной энергетики. Особое место занимают исследования в поддержку безопасности новых проектов энергетических ядерных реакторов 4-го поколения, которые характеризуются повышенной безопасностью и конкурентоспособностью и которые, без сомнения, в будущем станут основой мировой ядерной энергетики.

В большей степени по этому направлению мы сотрудничаем с японскими научными организациями. В частности, мы успешно реализуем экспериментальную программу по проекту EAGLE-3. Этот проект направлен на поиск путей для смягчения последствий тяжелых аварий с плавлением материалов активной зоны реактора на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем, который разрабатывается в настоящее время в Японии. Мы провели ряд весьма успешных экспериментов. Сейчас идет подготовка к завершающим проект экспериментам, которые подытожат проект и дадут почву для развития данного направления.

Еще один проект CORMIT направлен на поиск жаростойких материалов для защитного покрытия специально разрабатываемой ловушки расплава активной зоны в условиях тяжелой аварии с потерей теплоносителя. В феврале текущего года мы завершили постэкспериментальные материаловедческие исследования, в результате которых получены важные данные. Сейчас ведем переговоры о перспективах продолжения работ по данному проекту с нашими японскими коллегами.

Совместно с французским Комиссариатом по атомной энергии и альтернативным энергоисточникам реализуем проект SAIGA, целью которого является изучение поведения топливной сборки реактора ASTRID в условиях тяжелой аварии. ASTRID – реактор на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем. Отличительной особенностью проекта является то, что эксперимент должен быть проведен в условиях моделирования натурного расхода теплоносителя. Это будет возможно только при создании определенных технических условий на реакторе ИГР. Это весьма непростая и ответственная задача, требующая высокой точности исполнения и профессионализма. Мало кто в мире может обеспечивать такие условия проведения испытаний в условиях исследовательского ядерного реактора, наша команда специалистов сейчас работает над решением данной задачи. Проведение же самого эксперимента запланировано на декабрь 2024 года.

С российскими коллегами из АО НИКИЭТ имени Доллежаля мы реализуем проект по проведению испытаний на нашей экспериментальной базе топлива новейшего опытно-демонстрационного реактора на быстрых нейтронах БРЕСТ-300, который разрабатывается в рамках российской программы «Прорыв».

Большие успехи нами достигнуты в проведении работ по реализации масштабного проекта конверсии двух наших исследовательских реакторов – ИВГ1.М и ИГР. Проект мы реализуем совместно с учеными национальных лабораторий США. Главная цель – снизить обогащение топлива в исследовательских реакторах НЯЦ РК до уровня ниже 20% в соответствии с требованиями МАГАТЭ. Кроме этого, необходимо переработать или утилизировать отработавшее высокообогащенное урановое топливо этих реакторов. После завершения работ по конверсии, в Казахстане не останется исследовательских реакторов, работающих на высокообогащенном уране.

– Вы отметили, что Центр работает в направлении развития технологий управляемого термоядерного синтеза. Расскажите подробнее об этом.

– В рамках этого направления, которое реализуется по инициативе нашего Первого Президента Н.А.Назарбаева, на базе НЯЦ создан экспериментальный комплекс материаловедческого токамака – КТМ, который позволит получить уникальные данные о свойствах материалов, планируемых к использованию в термоядерных реакторах будущего. Таким образом, Республика Казахстан вошла в «десятку» стран, обладающих передовыми исследовательскими установками по продвижению управляемого термоядерного синтеза. Сегодня на токамаке КТМ проводится широкий комплекс исследований, как в рамках республиканских научно-технических программ, так и в рамках Соглашения о совместном использовании токамака странами СНГ, которое было подписано шестью государствами.

Кроме того, у нас есть соглашение о сотрудничестве с международной организацией по термоядерному синтезу ИТЭР – проект международного экспериментального термоядерного реактора. На сегодняшний день реализовано два проекта по исследованию радиационной стойкости материалов и детекторов систем диагностики, которые будут применяться в первом демонстрационном термоядерном реакторе, создаваемым усилиями многих стран – России, США, Китая, Южной Кореи, Японии, Индии, а также стран Европейского Союза. В этом направлении планируются новые совместные работы.

– Что Вы можете сказать о радиационной обстановке на территории Семипалатинского испытательного полигона?

– В этом году, к 30-летию Независимости РК и 30-летию закрытия Семипалатинского испытательного полигона, мы планируем успешно завершить масштабную и очень важную работу, которая была начата в 2008 году – комплексное экологическое обследование СИП. По итогам этого обследования мы получим полную информацию о его радиоэкологическом состоянии.

Хочу также отметить, что многолетняя деятельность Центра на СИП, полученная информация о проведенных исследованиях, понимание текущих проблем и перспектив СИП, позволяет нам уже сегодня ставить перед собой новые задачи, нацеленные на дальнейшее улучшение ядерной и радиационной безопасности полигона и прилегающих к нему территорий. Мы сформировали комплексный научно-обоснованный план первоочередных мероприятий по приведению территории СИП в безопасное состояние и развития его инфраструктуры.

– Что делается в плане поддержки режима нераспространения и Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний?

– В 2020 году мы завершили один из самых масштабных проектов по приведению в безопасное состояние площадки «Опытное поле» (первая испытательная площадка Семипалатинского полигона). За пять лет исследований на «Опытном поле» проведено более 2 миллионов спектрометрических измерений, отобрано и проанализировано более 5 000 образцов, пробурено более 1 000 исследовательских скважин, выявлено более 50 объектов, содержащих отходы ядерной деятельности. В ходе реабилитационных работ возведены защитные инженерные барьеры, исключающие несанкционированный доступ к выявленным объектам с отходами ядерной деятельности. Установлена и функционирует система безопасности и удаленного мониторинга ряда охраняемых объектов, установлены системы безопасности всех уровней. Это один из самых масштабных проектов, реализованных нашим Центром, и первый в мировой истории пример, когда в безопасное, с точки зрения нераспространения, состояние приведена площадка проведения 116 наземных и воздушных ядерных взрывов.

В рамках поддержки Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний мы обеспечиваем бесперебойное функционирование инфраструктуры казахстанской системы ядерного мониторинга. Это 11 станций, Центр данных, система сбора и передачи данных. Данные казахстанских станций использованы в Международном центре данных при комплексной оценке событий.

Только за 2020 год было отслежено 106 событий в районе ближайших ядерных полигонов – это Похаран в Индии, Чагай в Пакистане, Лобнор в Китае. Сейсмических событий, характеризующихся как ядерные испытания, зарегистрировано не было. Эффективность работы казахстанских станций Международной системы мониторинга получила высокую оценку Организации ДВЗЯИ.

– Как осуществляется поддержка молодых ученых, приходящих в отрасль?

– Поддержка молодых ученых, развитие их компетенций и знаний является важной составляющей политики деятельности нашего предприятия. На базе нашего Центра работают филиалы четырех кафедр региональных университетов, которые позволяют проводить обучение наших сотрудников фактически без отрыва от производства. Под руководством и с участием сотрудников НЯЦ функционируют два диссертационных совета по специальностям «техническая физика» и «физические и химические науки».

С 2018 года мы выплачиваем специально установленную именную стипендию генерального директора самым талантливым и перспективным молодым специалистам. Ежегодно проводим конкурс молодых ученых и специалистов.



