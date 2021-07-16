Казахстан на конференции в Ташкенте выступил за развитие межрегиональной взаимосвязанности

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская делегация во главе с заместителем Премьер-Министра – министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди приняла участие в Международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК

Выступая на пленарной сессии конференции, М. Тлеуберди отметил историческую взаимосвязь и текущий уровень межрегионального сотрудничества, а также внес предложения по укреплению взаимодействия между государствами Центральной и Южной Азией. В ходе конференции обсуждались темы наращивания совместных усилий в сфере безопасности, включая оказание гуманитарной поддержки Афганистану в условиях обострения ситуации, а также повышения роли многосторонних механизмов и объединений, таких как ШОС, ЕАЭС и СВМДА.

М. Тлеуберди встретился с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. При обсуждении вопросов двустороннего сотрудничества, узбекский лидер особое внимание уделил скорейшему запуску Международного центра торгово-экономического сотрудничества «Центральная Азия» на казахстанско-узбекской границе.

Члены казахстанской делегации приняли активное участие в трех секторальных сессиях, посвященных вопросам безопасности, экономическому сотрудничеству и культурно-гуманитарной сфере.

По итогам конференции принято Совместное заявление министров иностранных дел государств Центральной и Южной Азии о развитии региональной взаимосвязанности. На полях конференции М.Тлеуберди также провел раздельные встречи с министром сельского хозяйства Узбекистана Жамшитом Ходжаевым, заместителем министра иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано.



