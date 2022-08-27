Казахстан на год приостановит экспорт военной продукции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по вопросам оборонной промышленности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

Участники рассмотрели предложение Министерства индустрии и инфраструктурного развития приостановить экспорт вооружения, военной техники и продукции военного назначения до конца августа 2023 года.

Данное предложение членами Комиссии было поддержано.

Кроме того, обсуждены планы по проведению ревизии юридических лиц, имеющих лицензии, и внесению изменений в Закон «О разрешениях и уведомлениях».



