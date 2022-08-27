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    Казахстан на год приостановит экспорт военной продукции

    27 Августа 2022 19:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по вопросам оборонной промышленности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

    Участники рассмотрели предложение Министерства индустрии и инфраструктурного развития приостановить экспорт вооружения, военной техники и продукции военного назначения до конца августа 2023 года.

    Данное предложение членами Комиссии было поддержано.

    Кроме того, обсуждены планы по проведению ревизии юридических лиц, имеющих лицензии, и внесению изменений в Закон «О разрешениях и уведомлениях».
    Правительство РК Алихан Смаилов
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